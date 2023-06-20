بث مباشر مباراة البرتغال الان ضد ايسلندا بتاريخ 20 يونيو.. شاهد المباراة بدون تقطيع وافضل جودة ممكنة

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة البرتغال الان ضد ايسلندا في منافسات تصفيات يورو 2024، بينما يمكنك أيضا معرفة القنوات الناقلة وتشكيلة المنتخبين ومعلق المباراة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث يستضيف ملعب لا وغارد الفلور مباراة من العيار الثقيل حيث سوف تجمع بين منتخب البرتغال ضد ايسلندا، حيث جاء على النحو التالي.

بث مباشر مباراة البرتغال الان

هذه وقد يمكنك بكل سهولة مشاهدة بث مباشر مباراة البرتغال الان ضد ايسلندا في منافسات يورو 2024، حيث سوف يلتقي منتخب البرتغال بنظيره منتخب ايسلندا بث مباشر الان ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات تصفيات بطولة يورو 2024 ، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو من عام 2023.

ومن المقرر أن سوف يتم انطلاق صافرة بداية مباراة منتخب البرتغال ضد ايسلندا بث مباشر الان ، في تصفيات بطولة يورو 2024 ، في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت دولة موريتانيا، وفي تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، وفي تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، وفي تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وايسلندا

هذه سوف يتم نقل مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب ايسلندا بث مباشر الان وذالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من منافسات تصفيات بطولة يورو 2024 ، عبر قناة beIN Sports premium 1، لان هي الناقل الحصري لجميع مباريات تصفيات بطولة يورو 2024 ، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سوف يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب ايسلندا بث مباشر الان ، في تصفيات بطولة يورو 2024 ، المعلق الرياضي رؤوف خليف.

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التشكيل المتوقع لـ منتخب البرتغال أمام آيسلندا

بعد أن رصدنا لكم بكل تفاصيل في السطور السابقة كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة البرتغال وايسلندا الان يمكنك معرفة تشكيلة البرتغال المتوقع، حيث جاء على النحو التالي.