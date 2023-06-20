رابط بوابة التعليم الفني | نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ برقم الجلوس او الاسم نذاكر (زراعى – صناعى- تجارى – فندقى)
نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ ، ساعات قليلة تصفل طلاب الدبلومات الفنية عن الحصول علي نتائجهم حيث اعلنت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم ان جاري حالياً عمليات التصحيح وتجميع الدرجات للطلاب، وسوف يتم الاعلان عن موعد النتيجة خلال الساعات القادمة ومفترض ظهورها للطلاب قبل حلول عيد الاضحي المبارك، ومنذ ان انتهي الطلاب من اداء الامتحانات ويريدون الحصول علي نتائجهم وسط حالة من الترقب الشديد .
موعد نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣
هذا وقد اعلنت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سوف يتم الاعلان عنها بحد أقصى قبل حلول شهر يوليو، حيث لم تحدد وزارة التربية والتعليم في مصر موعد رسمي من أجل اعتماد النتائج ولكن حدد ان قبل حلول الشهر القادم ، وأوضح أن سيتم إعلان النتائج في مؤتمر صحفي وسوف يتم تكريم الطلاب الاوائل .
طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣
- الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.
- بعد ذلك يحدد الطالب نوع الدراسة لمدة ثلاث أو خمس سنوات.
- أدخل رقم الجلوس الذي ترغب في الاستفسار عنه.
- ثم انقر فوق الزر البحث عن نتيجة.
- مباشرة إلى صفحة عرض نتائج الطلاب.
رابط بوابة التعليم الفني لمعرفة النتيجة
ويمكنك معرفة نتيجة النتائج الفنية من خلال الرابط التالي .