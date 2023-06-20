DOWNLOAD PDF: الآن نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا للدور الأول عموم المحافظات العراقية

الآن نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا للدور الأول بعموم المحافظات العراقية والى متوقع أن تكون لنتيجة الأيام المقبلة بشكل كامل على المواقع التعليمية المتاحة الموجودة في العراق، والذي قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء بالفعل من تصحيح أوراق بعض المواد الدراسية وجارى حاليا الانتهاء من باقي المواد على أن تكون النتيجة قبل عيد الأضحى المبارك والذي يوافق يوم 26 يونية الجاري، واليك اخر المستجدات حول نتائج الثالث المتوسط 2023 بالعراق .

الآن نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا

تستعد وزارة التربية العراقية الآن إلي رفع بيان درجات الصف الثالث المتوسط 2023 للدور الأول عبر موقع الوزارة الخاص بإعلان نتائج طلاب في العراق لجميع المراحل الدراسية والتي يعلنها برقم الامتحاني الخاص لكل طالب ومن الاستعلام عنها إلكترونيا، من عدة مواقع منها موقع نتائجنا موقع ناجح، والذي يعلن نتائج كل محافظة منفرده عن الأخري وفقا لانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة به ورفع بيان الدرجات لكافة الطلاب بها.

استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق

صرحت مصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية العراقية عن الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق مادة اللغة العربية واللغة الانجليزية بالكامل، وان نسب النجاح بهم جاوزت ال80% وهى نسبة كبير ما أن قورنت بالأعوام السابقة، واليك الآن الخطوات الصحيحة من اجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا