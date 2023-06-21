هُنا fany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول| نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجاري

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. أظهرت محركات البحث على الإنترنت وجود عدد كبير من الطلبات حول موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، مع اقتراب الانتهاء من تصحيح أوراق الغجابة وفق المواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعلن النتيجة عبر الرابط الرسمى لبوابة التعليم الفنى.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس إلكترونيا، بمجرد الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك عبر رابط بوابة التعليم الفنىhttps://fany.emis.gov.eg/ .

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 20231

1- الدخول عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3- تحديد محافظة الإقامة.

4- تحديد نوع الدبلوم الفني.

5- كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

6- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعلمية.

7- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

8- الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، سيكون عقب الانتهاء من جميع المراحل داخل الكنترول الخاص بالتعليم الفنى، حيث تجرى حاليًا عملية تصحيح الاوراق، وعقب ذلك تجرى عملية رصد الدرجات، تليها المراجعة النهائية لأوراق الإجابة، ثم عملية التجميع، تمهيدًا لإعلان النتيجة التى ينتظرها نحو 760 ألف طالب بالدوبلومات الفنية، نظمى 3 و5 سنوات، من جميع التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.