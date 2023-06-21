ما هو؟ تنسيق التمريض العسكري والعادي للبنين والبنات 2023/2024 بعد الاعدادية والأوراق المطلوبة للتقديم

تنسيق التمريض العسكري والعادي للبنين والبنات 2023/2024 محور اهتمام الألاف من أولياء أمور الطلاب الحاصلين عقب اعلان وزارة التربية والتعليم نتائج شهادة الإعدادية حيث يلجأون إلى المدارس البديلة للثانوية العامة والمعتمدة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتوفر تلك المدارس عمل عقب تخرج الطلاب عقب دراسة لمدة خمس سنوات او اقل في المنشأت الحكومية ويكون مؤمن عليه، ولتلك المدارس العسكرية الكثير من المميزات سوف نستعرضها بالمقال .

تنسيق التمريض بعد الاعدادية

وحالة من الانتظار الشديد من قبل طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات وذلك من اجل اعتماد وزارة التربية والتعليم رسمياً تنسيق القبول في مدارس التمريض العسكري والعادي في جميع المحافظات وجدير ان وزارة الصحة تتعاون من الوزارة اثناء وضع التنسيق للقبول في الصف الأول الثانوي بمدارس التمريض للبنات والبنين .

تنسيق التمريض العسكري والعادي للبنين والبنات 2023/ 2024 محافظة القاهرة 220 درجة.

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محافظة الأقصر 195 درجة.

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محافظة كفر الشيخ 220 درجة.

محافظة البحيرة 277 درجة.

محافظة دمياط 200 درجة.

محافظة سوهاج 265 درجة.