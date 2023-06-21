“هتعيد وتشتري اللحمة”.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. يترقب أصحاب المعاشات فى جمهورية مصر العربية، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما لم يصدر به قرار من وزارة المالية حتى الآن، ونجيب فى هذا الموضوع عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، وعن حقيقة وجود زيادة فى المعاشات.

هل هناك زيادة جديدة تصرف لشهر يوليو 2023؟

مع انتظار أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، ينتظر البعض زيادة جديدة فى المعاشات، وهو ما نفاه مسؤولون فى الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى سابقًا تبكير موعد زيادة المعاشات بنسبة 15%، لتكون من شهر إبريل 2023، بعدما كان مقررًا لها شهر يولو 2023، وبالتالى لن تكون هناك زيادة جديدة فى المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، وحتى الآن من المقرر بدء صرف معاشات شهر يوليو 2023 في اليوم الأول من شهر يوليو، والذي يوافق أخر أيام عيد الأضحى المبارك 2023، ولم يصدر بعد قرار بتبكير صرف المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

عقب تحديد موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، يمكن لاصحاب المعاشات الصرف من خلال عدة أماكن، حيث يمكنهم الصرف عن طريق البريد المصرى، ومنافذ شركة فورى، وفروع بنك ناصر الاجتماعى، وماكينات الصراف الآلى للبنوك فى المدن والقرى، وكذلك من خلال البنوك التجارية، والمحافظ الألكترونية لاصحاب المعاشات المسجلة لدى الجهات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023

عقب تحديد موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مبلغ المعاش بالطريقة الآتية.

1- الدخول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2- الضغط على أيقونة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- إدخال الرقم القومي، ولكن لا يمكن استخدام هذه الخدمة بدون التسجيل كمستخدم.