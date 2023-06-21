Kurulus Osman – Season 5: قيامة عثمان 131 الموسم الأخير على قناة ATV التركية “مواعيد العرض الجديدة”

قيامة عثمان 131 الموسم الأخير والذي تم الإعلان عن أولي إعلانات الحلقة الجديدة رسميا عبر قناة اى تى فى التركية، والتي تمتلك حقوق البث الحصري للمسلسل فى جميع مواسمة والأربعة الماضية، والتي تبدأ الموسم الخامس وقد يكون الأخير بالحلقة 131 في الأيام المقبلة، وتم تحديد موعد عرض الحلقات الجديدة من قيامة عثمان على تردد قناة ATV التركية الآن نستعرض إليك كافة التفاصيل الكاملة لمشاهدة قيامة عثمان الموسم الخامس من خلال موقعنا البديل نيوز

قيامة عثمان 131 الموسم الأخير

اقترب طرح الموسم الجديدة والأخير بنسبة كبيرة لمسلسل التاريخي قيامة عثمان والتي قد انتهت احداث الموسم الرابع، بمعركة الفاصلة جيوش عثمان وجيوش البيزنطية، وسوف يتناول الموسم الخامس هذا الحقبة التاريخية من تاريخ قيام الدولة التركية، ويتم عرض المسلسل في كل يوم أربعاء على تردد قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية وفى تمام التاسعة بتوقيت دبى عبر بيانات إشارة قناة ATV التركية.

القمر الصناعى : النايل سات

التردد : 11555

معامل الترميز : 27500

معامل التصحيح : ¾

موعد عرض الموسم الخامس من قيامة عثمان

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان عن توقف التصوير حاليا وعلى أن يعاود مرة اخرى عقب انتهاء الإجازة الصيفية للعالين بالمسلسل، ليتم تصوير أحداث الموسم الخامس، والذى يبدأ بحلقة من قيامة عثمان 131 الموسم الأخير في شهر سبتمبر المقبل كما هو معتاد منذ المواسم السابقة، ولكن الآن جميع المواسم السابقة موجودة على موقع قصة عشق وموقع لاروزا وموقع ايجى بست، وسوف تقوم القنوات العربية التي تمتلك حقوق البث بعرض الحلقات السابقة على مدار الأشهر المقبلة حتى يتم عرض الموسم الجديد.

لم يتم اليوم عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان على قناة اية تى فى وسوف يتوقف عرض المسلسل حتى يتم تصوير الموسم الخامس، والذى سوف يتم عرضه في شهر سبتمبر القادم على القناة والقنوات العربية والتي يمكنك الآن التابعة على مواقع الالكترونية المختلفة التي عرضنها سابقا إليكم .