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نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا| تحميل نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول وزارة التربية العراقية

نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول

Admin 2منذ 11 دقيقة
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نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا| تحميل نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول وزارة التربية العراقية
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا| تحميل نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول وزارة التربية العراقية

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا دور أول بالرقم الامتحاني والاسم ….تم إجراء امتحان الثالث المتوسط في العراق للدور الأول لعام 2023، ومن المتوقع أن تعلن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا في غضون الساعات القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج ثالث متوسط دور أول موقع نتائجنا الرسمي، وموقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق للدور الأول، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع نتائجنا الرسمي: يمكن الوصول إلى موقع نتائجنا عن طريق الذهاب إلى العنوان التالي: results.mlazemna.com

2. اختيار الدور والعام الدراسي: بعد الوصول إلى موقع نتائجنا، يجب اختيار الدور الدراسي (الأول) والعام الدراسي (2023).

3. إدخال الرقم الامتحاني: يجب على الطلاب إدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم في المربع المخصص.

4. النقر على زر البحث: بعد إدخال الرقم الامتحاني، يجب النقر على زر البحث للحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا>

5. عرض النتيجة: سيتم عرض نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا على الشاشة بمجرد النقر على زر البحث. يمكن للطالب وأولياء الأمور حفظ نتيجة الطالب على الحاسوب أو الهاتف المحمول.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول ٢٠٢٣ وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2023 يتم الإعلان عنها على موقع  الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية. ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عن طريق إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب على الموقع.

وللاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني يجب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الرابط التالي:epedu.gov.iq

2. اختيار الدور الدراسي الأول والعام الدراسي 2023.

3. إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب.

4. النقر على زر البحث.

5. سيتم عرض نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا على الشاشة.

موقع نتائجنا نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول

نتائج طلاب الثالث المتوسط جميع المحافظات
جاري تجهيز النتائج وحسب المحافظة
المحافظةالحالةالتحميل
الكرخ الاولىجاري الرفع اضغط هنا 
الكرخ الثانيةجاري الرفع اضغط هنا 
الكرخ الثالثةجاري الرفع اضغط هنا 
الرصافة الاولىجاري الرفع اضغط هنا 
الرصافة الثانيةجاري الرفع اضغط هنا 
الرصافة الثالثةجاري الرفع اضغط هنا 
نينوى / الموصلجاري الرفع اضغط هنا 
النجفجاري الرفع اضغط هنا 
ذي قار / الناصريةجاري الرفع اضغط هنا 
القادسية / الديوانيةجاري الرفع اضغط هنا 
صلاح الدينجاري الرفع اضغط هنا 
واسطجاري الرفع اضغط هنا 
الأنبار / الرماديجاري الرفع اضغط هنا 
بابل / الحلةجاري الرفع اضغط هنا 
البصرةجاري الرفع اضغط هنا 
كربلاءجاري الرفع اضغط هنا 
كركوك / التأميمجاري الرفع اضغط هنا 
ديالىجاري الرفع اضغط هنا 
ميسان / العمارةجاري الرفع اضغط هنا 
المثنى / السماوةجاري الرفع اضغط هنا 
اربيلجاري الرفع اضغط هنا 
السليمانيةجاري الرفع اضغط هنا 
دهوكجاري الرفع اضغط هنا 

 

في النهاية، يجب على الطلاب الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة في دراستهم، بغض النظر عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا، والتركيز على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية في المستقبل.

نتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في دراستهم وامتحاناتهم.

Admin 2منذ 11 دقيقة
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