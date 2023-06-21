نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا| تحميل نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول وزارة التربية العراقية
نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا دور أول بالرقم الامتحاني والاسم ….تم إجراء امتحان الثالث المتوسط في العراق للدور الأول لعام 2023، ومن المتوقع أن تعلن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا في غضون الساعات القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج ثالث متوسط دور أول موقع نتائجنا الرسمي، وموقع وزارة التربية العراقية.
نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا
للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق للدور الأول، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة موقع نتائجنا الرسمي: يمكن الوصول إلى موقع نتائجنا عن طريق الذهاب إلى العنوان التالي: results.mlazemna.com
2. اختيار الدور والعام الدراسي: بعد الوصول إلى موقع نتائجنا، يجب اختيار الدور الدراسي (الأول) والعام الدراسي (2023).
3. إدخال الرقم الامتحاني: يجب على الطلاب إدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم في المربع المخصص.
4. النقر على زر البحث: بعد إدخال الرقم الامتحاني، يجب النقر على زر البحث للحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا>
5. عرض النتيجة: سيتم عرض نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا على الشاشة بمجرد النقر على زر البحث. يمكن للطالب وأولياء الأمور حفظ نتيجة الطالب على الحاسوب أو الهاتف المحمول.
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول ٢٠٢٣ وزارة التربية العراقية
نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2023 يتم الإعلان عنها على موقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية. ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عن طريق إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب على الموقع.
وللاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني يجب اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الرابط التالي:epedu.gov.iq
2. اختيار الدور الدراسي الأول والعام الدراسي 2023.
3. إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب.
4. النقر على زر البحث.
5. سيتم عرض نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا على الشاشة.
موقع نتائجنا نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول
|نتائج طلاب الثالث المتوسط جميع المحافظات
|جاري تجهيز النتائج وحسب المحافظة
|المحافظة
|الحالة
|التحميل
|الكرخ الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|نينوى / الموصل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|النجف
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ذي قار / الناصرية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|القادسية / الديوانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|صلاح الدين
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|واسط
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الأنبار / الرمادي
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|بابل / الحلة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|البصرة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كربلاء
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كركوك / التأميم
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ديالى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ميسان / العمارة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|المثنى / السماوة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|اربيل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|السليمانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|دهوك
|جاري الرفع
|اضغط هنا
في النهاية، يجب على الطلاب الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة في دراستهم، بغض النظر عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا، والتركيز على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية في المستقبل.
نتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في دراستهم وامتحاناتهم.