“الحقوا قبل ما تغلى”.. اسعار الاضاحي في مصر 2023 بمناسبة عيد الاضحى

اسعار الاضاحي في مصر 2023، يبحث الالاف من المواطنين بكثافة عن اسعار الاضاحي في مصر 2023 قبل أيام من حلول عيد الاضحى الذي يعد أحد المناسبات الاسلامية الهامة والتي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وقد شهدت اسعار الاضاحي تلك الفترة استقرارا نسبيا بالتزامن مع توافر رؤوس الماشية نتيجة استيراد كميات من اللحوم، وسنتستعرض معا اسعار كافة الاضاحي من خلال السطور القادمة، فتابعونا.

اسعار الاضاحي في مصر 2023

ودائما في مثل هذا الوقت من كل الوقت من العام يتزايد البحث حول اسعار الاضاحي في مصر 2023، خاصة وأن ذبح الأضحية تعد أحد السنن المتعارف عليها في ديننا الحنيف وفقا لما ورد في كتاب الله وسنة نبيه، حيث يتم ذبح الأضحية وفقا لشروط وقواعد معينة ويتم توزيع لحمها على الفقراء والمساكين لكسب الثواب، وسجلت أسعار الكيلو القائم من الاضاحي هذا العام 50 جنيه.

أسعار الأضاحي 2023

ـ يتراوح سعر كيلو القائم من العجول بين 150 و160 جنيها.

ـ سجل سعر كيلو القائم من الضأن نحو 180 جنيها هذا العام.

ـ يتراوح وزن الخروف الحي بين 50 و70 كيلو، ويكون متوسط سعره الأضحية بين 9 آلاف و12600 جنيه.

ـ يتراوح وزن العجل الحي بين 400 و600 كيلو، ويكون متوسط سعره بين 60 ألف جنيه و90 ألف جنيه.

ـ يتراوح سعر الماعز ما بين 3 آلاف و8 آلاف جنيه، و3000 جنيه للجدي البلدي.

ـ يبلغ سعر النعجة 4000 جنيه.

– كيلو لحم الماعز البلدي قائم: 65 جنيه تقريبًا.

– كيلو لحم الجدي البلدي قائم: 165جنيه تقريبًا.

– بلغ سعر العجول البقري الرضيعة نحو 15 ألف جنيه، والبتلو بسعر 13 ألف جنيه.

– بلغ سعر رضيع الجاموسي فسجل أقل الأسعار بنحو 8000 جنيه.

– سجلت البقرة الوالدة سعرا يتراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه.

– سجلت الجاموسة الأنثى سعرا يتراوح من 60 إلى 90 ألف جنيه.