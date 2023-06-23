قبل ما تشترى الأضحية.. إزاى تعرف سن الأضحية المناسب

السن المناسب لذبح الأضحية.. مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، ينشغل المسلمون بالبحث عن الاحكام الشرعية للأضحية، ومن بينها السن المناسب لذبح الأضحية، سواء كانت الأضحية من البقر أو الجاموس أو الأغنام أو الضأن، كما ورد فى السنة النبوية.

السن المناسب لذبح الأضحية

يختلف السن المناسب لذبح الأضحية حسب نوعها، فكل نوع له سن شرعى للذبح، وهو شرط شرعى لصحة الأضحية، ولمعرفة السن المناسب لذبح الأضحية، نرجع إلى الفتوى التى أصدرتها دار الإفتاء المصرية، حيثأفادت الفتوى أن السن المناسب لذبح الخروف هو أكثر من 6 أشهر، زمن الماعز ما بلغ أكثر من سنة، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين أو أكثر، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات فأكثر، ويستوى فى ذلك الذكر والأنثى.

ذبح الأضحية قبل بلوغها السن

هل يجوز ذبح الأضحية قبل السن المناسب لذبح الأضحية المحدد شرعًا؟، حيث أوضح الأزهر أن الأضحية المَعلُوفة لا يُشترط لها بلوغ السن المقررة، إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين، واستندت الفتوى إلى أن اشتراط الشريعة لسن معين للأضحية، لمصلحة الفقراء، ومظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم، وبما أن الطرق الحديثة لتربية العجول تجعل السن الأمثل للاستفادة من اللحم من 14 إلى 16 شهرًا، فلا مانع من التضحية بها.

شروط الأضحية والسن المناسب لذبح الأضحية.

وأوضحت الفتوى أن للأضحية شروط يجب أن تتوفر فيها، بعضها يرجع إلى الأضحية ذاتها، وبعضها يرجع إلى الـمُضَحِّي، فمن شروط الأضحية ذاتها أن تكون من الأنعام، أي الإبل والبقر والجواميس والغنم والماعز، فلا تجوز التضحية بالطيور، بالإضافة إلى أنه من شروط الأضحية أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التى تنقص من اللحم أو الشحم، وأن تكون قد بلغت سن التضحية.