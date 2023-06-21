“أعرف حالًا” متى تظهر اسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2023 .. وكم مبلغ الراتب الشهري

تساءل آلاف من المواطنين متى تظهر اسماء المقبولين في تكافل وكرامة، وتجدر الإشارة بأنه يمكن الاستعلام عن هذه الأسماء الآن إلكترونيًا، فذلك يكون من أسهل ما يمكن القيام به، فمن الأمور السلسة الاستعلام عن اسمك بمعاش تكافل وكرامة، فتستطيع أيها المواطن أن تطلع على الكلب الخاص بك بهذا البرنامج، وتطلع على الحالة التي وصل إليها، وتعرف إن كان تم قبولك في البرنامج أم لا، فقط تابعنا من خلال موقعنا.

متى تظهر اسماء المقبولين في تكافل وكرامة

تساءل المواطنين متى تظهر اسماء المقبولين في تكافل وكرامة ، ومن الجدير بالذكر أنه في هذا الوقت الجاري يمكنك عزيزي المواطن أن تطلع على اسمك بمعاش تكافل وكرامة، وتعرف حالة طلبك، وذلك بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن معرفة ذلك إلكترونيًا، وهذا ينتهى السهولة، وقد قامت الوزارة بالرد على تساؤل وكذلك استفسار الأشخاص ازاي أعرف اسمي في معاش تكافل وكرامة ، إذ أنه يمكن هذا عن طريق التالي:

في البداية، انتقل للرابط الرسمي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

سجل رقم البطاقة الشخصية، بصورة صحيحة في المربع المخصص له.

اضغط على عبارة “الاطلاع على النتيجة”.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا خاصة بالاستفادة من معاش تكافل وكرامة، أبرزها: