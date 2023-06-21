الاتحاد تويتر : رسمياً الاتحاد السعودي يتعاقد مع كانتي لاعب تشيلسي

أعلن منذ دقائق النادي السعودي الاتحاد التعاقد رسمياً مع الدولي الفرنسي بطل العالم نجولو كانتي أحد أهم لاعبي خط الوسط في منتخب فرنسا ولاعب نادي تشيلسي سابقا وسبقا وان لعب مع نادي موناكو في الجيل الذهبي وقدم مستويات قوية ولكن لم يحالفه الحظ في الفوز بالألقاب الفردية رغم مستوياته القوية للغاية.

نادي اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كانتي

وأعلن النادي الاتحاد الان على صفحة بفيس بوك عن تعاقدة رسمياً مع الفرنسي نجولو كانتي صفوف تشيلسي الانجليزي، لمدة 3 سنوات، في صفقة قدرت بملغ حتى الان لم يتم الافصاح عنه من قبل ادارة نادي الإتحاد السعودي.



وخلال عملية تقديم الفرنسي كانتي قال : “لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، انا نمر الأن”.