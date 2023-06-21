عاجل .. موعد طرح العشرين جديدة البلاستيك في الأسواق المصرية والبنوك 2023

منذ أن تم الإعلان على أنه سوف يتم إصدار العشرين جنية الجديدة فلقد زادت عمليات البحث لمعرفة مختلف التفاصيل، ومن أكثر ما يتم البحث عنه بشكل متكرر لمعرفة موعد طرح العشرين جديدة البلاستيك في الأسواق.

موعد طرح العشرين جديدة البلاستيك في الأسواق

لقد أعلن وكيل محافظ البنك المركزي خالد فاروق وذلك في الاجتماع السنوي أنه سوف يتم إصدار عشرين جديدة بلاستيك، وسوف يتم إصدارها مع عيد الأضحى وفقًا للبنك المركزي، ويمكن الحصول عليها من خلال ماكينات الصرف الآلي.

ومن أكثر ما يميز العملات البلاستيكية أن العمر الأفتراضي لها المحدد يبلغ 12 عامًا، أما بالنسبة إلى العملات الورقية فإن العمر الأفتراضي المحدد لها يبلغ عامين فقط، وهذا يعني أن العملة البلاستيكية أفضل وذا عمر أفتراضي أطول.

ما هي مميزات العملة البلاستيكية ؟

يوجد العديد من المميزات المختلفة على العملة البلاستيكية التي كانت سبب في أن يتم طرحها بعد طرح الـ 10 جنية البلاستيك بعام، ومن أهم العوامل التي تميز العشرين البلاستيك الجديدة ما يلي:

إن العملة البلاستيكية مقاومة إلى الماء.

كما أن من أكثر ما يميزها أنها صديقة للبيئة.

من الصعب أن يتم تزويرها.

المميز أنها مقاومة إلى الفيروسات والبكتيريا.

بجانب ذلك لقد تم التأكيد على أنه في حالة الأمتناع من قبل أي شخص على استخدام العشرين جنية البلاستيك الجديدة فإن هذا الأمر يعرض الفرد إلى دفع غرامة تصل إلى 100 جنية، حيث أنها تعتبر ضمن جهود الدولة لتطوير العملات الخاصة بها خاصة وأنها تنفرد بالعديد من المميزات التي لا تجدها في العملات الورقية.