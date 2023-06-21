رابط حجز تذاكر حفل استقبال نجولو كانتي في الجوهرة المشعة لاعب نادي الاتحاد السعودي 

حفل استقبال نجولو كانتي

لم يتم الإعلان رسميًا عن تذاكر حفل استقبال الدولي الفرنسي نجولو كانتي القادم من صفوف نادي تشلسي الإنجليزي، لكن من المرجح أن تكون تذاكر الحفل متاحة على موقع حراج في حال اعلان النادي عن مراسم لإستقبال اللاعب بالفترة القادمة، بالإضافة إلى منصة مكاني والمنفذ الرسمي لنادي الاتحاد بالمملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر حفل استقبال كريم بنزيما

وجدير أن منذ عدة أيام اعلن نادي النمور الاتحاد السعودي عن تعاقدة مع النجم الكبير كريم بنزيما قادماً من صفوف النادي الملكي ريال مدريد وتم عمل مراسم استقبال للاعب ومن المُحتمل أن تكون هناك تذاكر حفل استقبال للنجم الفرنسي الكبير لاعب تشيلسي الانجليزي نجولو كانتي أيضا للترحيب به عقب انضمامة للنادي السعودي.