متي إعلان؟ نتائج الثالث المتوسط للدور الأول 2023 موقع ملازمنا

اعلنت وزارة التربية بالساعات الماضية في ظل كثرة العمليات البحثية بالفترة الماضية عن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط للدور الأول من العام الدراسي الحالي 2022 -2023 لذلك قامت الوزارة بتحديد الميعاد الرسمي لإعتماد النتيجة.

موعد اعلان نتيجة الثالث المتوسط

وقال كريم السيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال تصريح خاص لموقعنا البديل أن :”إعلان نتائج الثالث المتوسط سيكون في بداية شهر يوليو “تموز” المقبل وسط حالة من الترقب الشديد واكد ان النتائج نسب النجاح بها جيد ومبشرة عن السنوات الماضية.

نتائج الثالث المتوسط للدور الأول 2023

وكانت وزارة التربية، أعلنت في وقت سابق ان حتى الان عملية التصحيح تجري وحتى الان لم تنتهي الوزارة من رفع النتيجة والتأخير بسبب العديد من الاشياء أبرزها اعتماد نتائج السادس التمهيدي بالعراق ايضا واخذت وقت كبير حتى تم رفعها بجميع المحافظات وفور الانتهاء من عملية تصحيح الاوراق سوف تصدر وزارة التربية والتعليم نتائج الثالث المتوسط.