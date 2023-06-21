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أتفرج على صور العشرين جنية الجديدة “ضد الماية ومستحيل تتقطع” أهم مزايا العشرين جنية البلاستيك 2023
صور العشرين جنية الجديدة التي تم إصدارها مؤخرا لها مميز عن العملات الورقية القديمة كما توجد العديد من المميزات المختلفة والمتنوعة التي تتميز بها العشرين جنية البلاستيكية الجديدة
صور العشرين جنية الجديدة
يوجد تصميم وشكل مختلف للعشرين جنية البلاستيكية الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا وهذه الصورة تتكون من الآتي:
- صورة العشرين جنية الجديدة التي تم نزولها تختلف اختلاف بسيط عن شكل العشرين جنية التي تم عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
- اعترض الكثير من الجمهور على شكل العشرين جنية الجديدة.
- كما توجد على العشرين جنية الجديدة البلاستيكية علامة الهولوجرام التي تعتبر إحدى العلامات العالمية التي يتم استخدامها في البنكوت أو وضعها في بعض الوثائق من أجل عدم تزييف العملات الورقية.
- لا تحمل العشرين جنية البلاستيكية شكلا جماليًا ولا يكون لها أي دلالات.
مميزات العشرين جنية البلاستيكية
توجد العديد من المميزات المختلفة والمتنوعة التي تتميز بها العشرين جنية البلاستيكية الجديدة وهذه المميزات المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي:
- من أهم ما يميز العشرين جنية البلاستيكية هي أن العمر الافتراضي لها يكون ضعف العملات الورقية القديمة بحوالي ثلاثة أضعاف.
- بالإضافة إلى أنها تتميز بالمرونة والقوة والسمك الأقل من العملات الورقية.
- من اهم ما يميز العشرين جنية البلاستيكية أيضا هو أنها قابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها تكون مقاومة للماء.
- تعتبر هذه العملة البلاستيكية أقل تأثيرا بالأتربة بالإضافة إلى أنها تكون مقاومة لأي تلوث ناتج عن تبادلها بين الأشخاص.