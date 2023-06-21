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“أعرف حالًا” موعد إجازة الدوائر الحكومية في مصر وموعد نهاية الإجازات 2023
موعد إجازة الدوائر الحكومية في مصر من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من العاملون في الدوائر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى وقد يوجد العديد من الاجازات المختلفة على مدار هذا العام بجانب إجازة عيد الأضحى المبارك.
موعد إجازة الدوائر الحكومية في مصر
يتساءل الكثير من العاملون في الدوائر الحكومية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي:
- سوف يحصل العاملون في الدوائر الحكومية في مصر على إجازة عيد الأضحى المبارك التي تكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27من شهر يونيو.
- تنتهي إجازة الدوائر الحكومية في يوم 3 من شهر يوليو.
- يتخلل عدم أيام الإجازات السبعة للدوائر الحكومية يوم 30 من شهر يونيو وهو يوم إجازة عيد ثورة 30 يونيو.
موعد إجازات القطاع الحكومي
توجد العديد من الاجازات المختلفة مدار هذا العام للعاملين في القطاع الحكومي وهذه المواعيد المختلفة التي تخص الاعياد يمكن أن تتمثل في الآتي:
- إجازة الدوائر الحكومية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو إلى يوم 3 من شهر يوليو وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأيضا ثورة 30 يونيو.
- كما أن يوم الاربعاء 19 من شهر يوليو تكون إجازة رأس السنة الهجرية للدوائر الحكومية.
- يوم الأحد الموافق 23 من شهر يوليو تكون إجازة ثورة 23 يوليو 1952.
- يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر تكون إجازة عيد المولد النبوي الشريف.
- يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر يكون إجازة عيد القوات المسلحة .