هي دي الاخبار ولا بلاش.. تبكير موعد صرف معاشات يوليو قبل عيد الاضحي وهذا هو الموعد الجديد

مع اقتراب احتفالنا بعيد الأضحى المبارك، زادت رغبة الناس في معرفة موعد صرف معاشات يوليو لهذا العام، وكذلك تفاجئوا بخبر سار بزيادة قيمة المعاشات في شهر يوليو من العام ٢٠٢٣، وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن أن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو هو يوم وقفة عرفات، وأن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو هو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك. هذه الأخبار تعزز شعورنا بالفرح والترقب للاحتفال بالعيد وقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأحباب.

موعد صرف معاشات يوليو الجدبد

تم إصدار إعلان رسمي من قبل اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يُفيد بتعديل موعد صرف معاشات يوليو المقبل، وتم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وترتيبات إجازة عيد الأضحى. وأعلن “عوض” أنه سيتم بدء صرف المعاشات بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 يونيو الحالي، وذلك من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك وفروع البريد المصري في جميع أنحاء البلاد، أو عبر المحافظ الإلكترونية.

قيمة معاشات شهر يوليو بعد الزيادة

تمت تعديل قيم معاشات يوليو حيث تم زيادة المبالغ المُصرَفة للمستفيدين: