نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية فقط 1444 للاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثالث

تزداد عمليات البحث حالياً في المملكة العربية السعودية عن نتائج الطلاب عبر نظام نور للاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثالث والتي انتهى منها الطلاب في 12 يونيو الجاري، فالجميع في حالة ترقب وقلق في انتظار نتائج مراحل التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم رابط فعال لنظام نور التعليمي الإلكتروني التابع لها لاستخراج النتائج من خلالها سريعاً دون الحاجة للنزول للمدارس للاستعلام عن نتائج الطلاب، وخلال هذا المقال نوافيكم كيفية استعلام الطلاب عن نتائج الاختبارات النهائية 2023.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1444

انتهت العام الدراسي 1444 مع انتهاء أخر يوم في اختبارات الفصل الدراسي الثالث، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر لكل المراحل، وعليه قد أعلنت وزارة التربية والتعليم إعلان النتائج عبر نظام نور التعليمي لتسهل على الجميع استخراج النتائج بكل سهولة من البيت الكترونيا، ويتم استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور بالخطوات التالية:

زيارة نظام نور الإلكتروني.

تسجيل الدخول للموقع عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرمز السري الخاص بالطالب أو ولي الأمر.

إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

إدخال رقم الهوية.

الضغط على بحث لتظهر نتائج الطلاب على الفور أمامكم.

نتائج الطلاب نظام نور

يعتبر نظام نور الإلكتروني وهو من ضمن الأنظمة التعليمية التي اعتمدت وزارة التربية والتعليم السعودية على اطلاقه ليوفر الكثير من الخدمات المختلفة للطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة للتوجه للمدارس، ومنها خدمة الاستعلام عن النتائج والاستعلام عن الغياب والحضور للطلاب وغيرها، وقد حقق النظام نجاحاً باهراً منذ تم اطلاقه حتى وقتنا هذا.