“جدول التسعيرة الجديدة شهر يوليو 2023” سعر الحديد اليوم 21 يونيو الاربعاء في مصر

رغب المواطنين في الاطلاع على سعر الحديد اليوم 21 يونيو ، فالسؤال عن سعر الحديد يتكرر كل يوم من جانبهم، فهو يتغير دائمًا، لهذا سوف نوضح لكم بالسطور المقبلة سعر الحديد اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، بمختلف الشركات.

سعر الحديد اليوم 21 يونيو

استقر سعر الحديد اليوم 21 يونيو ، حتى سجل التالي:

بلغ ثمن طن شركة عز اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 37100 جنيه.

كما أن ثمن طن حديد المصريين بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 37600 جنيه.

هذا بجانب أن ثمن طن المراكبي بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 37600 جنيه.

كذلك أن ثمن طن حديد الكومي بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 34600 جنيه.

هذا بجانب أن ثمن حديد الداخلية بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 37100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21 يونيو

استقرت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21 يونيو، إلى أن سجلت التالي: