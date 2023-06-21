خبر سار!! انخفاض أسعار اللحوم اليوم 21 يونيو 2023 بمناسبة قدوم عيد الأضحى

المواطنين تساءلوا عن أسعار اللحوم اليوم 21 يونيو ، حيث أنهم يرغبون في شراء اللحوم، لذا يتساءل ن عن سعرها، وهذا تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، فجميع الأشخاص يريدون شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لذا فسوف نقوم بالتعرف على أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023م.

أسعار اللحوم اليوم 21 يونيو

استقرت أسعار اللحوم اليوم 21 يونيو ، حتى سجلت اليوم ما يلي:

بلغ ثمن كيلو اللحوم الجملى اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 215 و220 جنيهًا مصريًا للكيلو.

كما أن ثمن كيلو اللحم المفروم بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 و290 جنيهًا مصريًا للكيلو.

هذا بجانب أن ثمن اللحوم الكندوز بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي و345 جنيهًا مصريًا للكيلو.

كذلك أن ثمن كيلو اللحوم الجاموسى بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 و340 جنيهًا مصريًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 21 يونيو

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 21 يونيو حتى سحلت