“أحصل الآن ” نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الاول 2023 في العراق

قام المواطنين العراقيين بالبحث عن خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الاول 2023 ، وذلك بعدما قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوضيح تلك الخطوات الخاصة بالاستعلام، حيث أن ذلك تيسيرًا عليهم حصولهم على الخدمات المتعلقة بهم بشكل إلكتروني.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الاول 2023

بحث المواطنين عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الاول 2023 ، حيث أن وزارة التربية والتعليم العراقية أوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الاعتراضات على تلك النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الولوج إلى موقع الوزارة من هنا.

ثانيًا: انتقاء زر “نتائج الطلاب”.

ثانيًا: انتقاء قسم “الاعتراضات”.

رابعًا: كتابة البيانات اللازمة منك.

خامسًا: انتقاء المحافظة الخاصة بك.

سادسًا: انتقاء الرقم الامتحاني المتعلق بالطالب.

أخيرًا: النقر على زر “عرض النتيجة”، وبعدها سوف تظهر نتيجة الطلب الخاص بك.

رابط موقع نتائجنا للصف السادس

قد أوضحت مصادر من وزارة التعليم العراقية أن النتيجة قد ظهرت في جميع المحافظات العراقية هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال رابط الوزارة المرفق من جانبها لكل الطلبة والطالبات. فقط كل ما عليك هو السير على الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة، وفيما يلي أبرز خطوات الاستعلام: