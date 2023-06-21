عاجل.. أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو 2023 تسجل أقل سعر!! كيلو البانية وصل 150ج

استمر بحث المواطنين عن أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو ، فكثير منهم يرغب في شراء الفراخ، وأيضًا يريد العديد من الأشخاص أن يقوموا بشراء الكتاكيت، وغيرهم، لذا يتم التساؤل بصورة مستمرة عن سعر بورصة الدواجن، وفيما يلي سوف نتعرف على سعرها اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو ، حتى سجلت كل ما يلي:

بلغ ثمن الفراخ البيضاء للكيلو ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 68 و70 جنيهًا مصريًا، في حين بلغ سعرها للمستهلك لما يقرب من حوالي 75 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن الفراخ الساسو للكيلو ببورصة الدواجن بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 43 و84 جنيهًا مصريًا، في حين أن سعرها وصل للمستهلك بما يقرب من حوالي 89 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن الفراخ البلدي ببورصة الدواجن للكيلو بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 90 و95 جنيهًا مصريًا، في حين أن سعرها يصل للمستهلك بما يقرب من حوالي 100 جنيهًا مصريًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو

استقر سعر البيض اليوم الأربعاء الموافق من 21 يونيو 2023م، ليسجل التالي: