تلجرام بالصور شاومينج تعلن تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023 …والتعليم تحذر الطلاب بشدة

تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، بدأت امتحانات الثانوية العامة وبدأ تناول الكثير من الأخبار التي تتسبب في احداث حالة من الجدل والقلق بين الطلاب، حيث انتشر خلال الساعات الأخيرة خبر تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، الذي من المقرر أن يؤديه الطلاب يوم 25 يونيو الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب عن حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023 الذي انتشر على عدد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة، وتعد مادة الكيمياء من المواد الصعبة التي قد يكرهها البعض ، إلا أنها مثل باقي المواد تحتاج إلى مذاكرة واجتهاد .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة بشأن تسريب امتحان الكيمياء غير صحيحة بالمرة، وأن النماذج المنتشرة هي لامتحان العام الماضي وليس هذا العام، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها على الإنترنت أنها لن تتهاون مع اي طالب سوف يتم ضبطه وهو يقوم بتسريب الامتحانات او تصويرها وأن هذا سوف يعرض الطالب إلى الحرمان من دخول باقي الامتحانات.

وتن نشر صورة علي تلجرام تؤكد تسريب امتحانات الثانوية علي جروب يتواجد به أكثر من 600 ألف طالب ويحصلون علي الامتحانات من خلالة ونوفر لحضراتكم التسريب الخاص بمادة الكمياء.

وجدير أن الصورة المنتشرة علي جروب تسريبات امتحانات شاومينج ثانوية عامة اثارت ضجة كبيرة للغاية بالساعات الماضية وجدير ان المادة المنتشرة هي الكمياء.

رد وزارة التربية والتعليم على تسريب امتحان الكيمياء 2023

كما أكد الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تقوم بعرض المراجعات النهائية والنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على الموقع الرسنمي لها على الإنترنت أو على قناة مدرستنا على القمر الصناعي نايل سات ، كما ناشدت الوزارة أولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الشائعات ونشرها كونها تتسبب في احداث حالة من القلق بين الطلاب وتؤثر على أدائهم وتركيزهم خلال الامتحانات.

شهدت الاونة الأخيرة الكثير من الاخبار الغير حقيقية حول تسريب الامتحان ولكن حتي الان لم تظهر سوي صورة علي تلجرام متداولها العديد من الطلاب ولكن حتي الان لم تثبت حقيقتها وهي تخص مراجعة وليست مسربة من امتحان الكيمياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية

– يوم 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

– يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والاحصاء.

– يوم الأحد 18 يونيو 2023، مادة اللغة العربية.

– يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء.

– يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء.

– يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

– يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

– يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023، الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

– يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.