خطوات استخراج علامات طلاب الاردن 2023، أنهى طلبة وطالبات الأدرن امتحانات نهاية العام الدراسي خلال الأيام الماضية، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط نتائج الاستعلام عن علامات طلاب الأردن، التي من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات استخراج علامات طلاب الاردن 2023 منصة OpenEMIS Core أوبن ايمس.

علامات طلاب الاردن 2023

بعدما أنهى الطلاب الامتحانات وبدأت حالة من القلق والارتباك تظهر على عدد من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت الوزارة عن أسماء الطلبة الأوائل، ويبحث عدد كبير من اولياء الأمور عن خطوات استخراج علامات طلاب الاردن 2023 منصة OpenEMIS Core التي تعد من أبرز المنصات التعليمية في الأردن والتي تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور .

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم الأردنية أن الوزارة انتهت من تصحيح إجابات الطلاب ورصد درجات الإجابة، ورفعها على منصة اوبن ايمس على الإنترنت حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائجهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

خطوات الاستعلام عن علامات طلاب الاردن

وكانت وزارة التعليم الأردنية أعلنت خلال الساعات الأخيرة أنها انتهت من رفع النتائج على الموقع الرسمي لها على منصة اوبن ايمس حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائجهم والاستمتاع بإجازة نهاية العام الدراسي، دون الشعور بالقلق أو الخوف وأشارت الوزارة أنه من المقرر أن يتم تكريم الطلبة الأوائل خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.