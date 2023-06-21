🔴بـــرابط فعــــــــــال 🔴 |نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا| وزارة التربية العراقية| جموع المحافظات
نتائج صف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا
ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الاول، وذلك بعد إجراء الامتحانات في مختلف محافظات البلاد. ورغم أن النتائج ستحدد مصير الطلاب في المرحلة المقبلة، إلا أن الانتظار المطول وعدم اليقين قد يؤثر على حالتهم النفسية، بالتالي، عند البحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الأول، يجب أن يكون الطالب وأولياء الأمور على دراية بخطوات الاستعلام عبر موقع نتائجنا، وهي ما سوف نسلط الضوء عليها من خلال السطور التالية.
نتائج ثالث متوسط 2023 العراق الدور الاول
تجدر الإشارة إلى أن النتائج هي جزء أساسي من حياة الطلاب، حيث تحدد مصيرهم الدراسي في المرحلة المقبلة، سواء كانت هذه المرحلة في نفس المدرسة أو في مدرسة أخرى، ولذلك، من المهم على الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد نتائج ثالث متوسط 2023 العراق الدور الاول والتعامل معها بشكل ناضج وتحضير خطة للمرحلة المقبلة، سواء كانت هذه الخطة تشمل العمل على تحسين النتائج أو الاستعداد للدخول إلى المرحلة التعليمية الأخرى.
موقع نتائجنا نتيجة ثالث متوسط 2023 دور اول
|نتائج طلاب الثالث المتوسط جميع المحافظات
|جاري تجهيز النتائج وحسب المحافظة
|المحافظة
|الحالة
|التحميل
|الكرخ الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|نينوى / الموصل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|النجف
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ذي قار / الناصرية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|القادسية / الديوانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|صلاح الدين
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|واسط
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الأنبار / الرمادي
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|بابل / الحلة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|البصرة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كربلاء
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كركوك / التأميم
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ديالى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ميسان / العمارة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|المثنى / السماوة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|اربيل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|السليمانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|دهوك
|جاري الرفع
|اضغط هنا
نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول موقع نتائجنا الرسمي
يمكن الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا الرسمي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي، ويمكن الوصول إليه عن طريق البحث في محرك البحث الخاص بك عن “نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول” results.mlazemna.com
2. بعد الدخول إلى الموقع، ستجد صفحة الاستعلام عن النتائج تظهر أمامك. يجب عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي تريد الاستعلام عن نتائجه.
3. بعد إدخال رقم الجلوس، يجب الضغط على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب.
4. سيتم عرض نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الاول أمام الطالب في الشاشة، ويمكنك الاحتفاظ بها للاحتفاظ بها كمرجع لاحق.
نتائج الثالث متوسط 2023 للدور الأول pdf
ويجب الإشارة إلى أنه قد يواجه بعض الطلاب وأولياء الأمور بعض المشاكل أثناء استعلامهم عن النتائج، مثل عدم الوصول إلى الموقع أو عدم ظهور النتيجة، في هذه الحالات، وللحصول على المساعدة اللازمة، يمكنكم الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 العراق من خلال ترك الرقم الامتحاني الخاص بكم وتحديد المحافظة فقط وسوف يتم جلب النتيجة بشكل فوري بالتزامن مع إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 العراق دور اول وزارة التربية العراقية.
نتائج صف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا
نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول2023،أكد عدد من المصادر أن النتائج تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، إذ بلغت نسبة النجاح الإجمالية في جميع المحافظات العراقية نسبة تفوق الـ 70%.
وقد شملت نتائج الامتحان كافة المحافظات العراقية، بما في ذلك: بغداد، البصرة، كربلاء، المثنى، النجف، واسط، ديالى، الأنبار، البابل، السليمانية، القادسية، ميسان، نينوى، كركوك، صلاح الدين، ذي قار، بابل، الديوانية، ومحافظة البصرة.