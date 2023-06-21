خطوات ورابط التقديم في الصف الأول الابتدائي الازهري 2023-2024 والاوراق المطلوبة للتقديم azhar.gov.eg

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور في شتى محافظات الجمهورية عن خطوات ورابط التقديم في الصف الأول الابتدائي الازهري 2023-2024 ، خاصة بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم والذي من المقرر أن يكون متاح أمام الجميع بداية من 15 يونيو 2023 حتى 15 يوليو 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التقديم في الصف الاول الابتدائي الأزهري والأوراق المطلوبة.

خطوات ورابط التقديم في الصف الأول الابتدائي الازهري 2023-2024

حيث رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي الازهري 2023-2024 من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور خلال الآونة الأخيرة، لأن الدراسة في الأزهر توفر للطالب الكثير من الامتيازات بعد التخرج من الاعدادية والتأهل إلى المرحلة الثانوية ثم مرحلة الجامعة.

وكان قطاع المعاهد الازهرية قد أعلن عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي الازهري للعام الدراسي 2023-2024 وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بالازهر الشريف على الإنترنت، و يمكنكم التسجيل من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول على رابط قطاع المعاهد الأزهرية .

اختر تسجيل الصف الأول الابتدائي الازهري.

ثم ادخل البيانات المطلوبة .

كتابة البيانات صحيحة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على تسجيل .

الاوراق المطلوبة للتسجيل في الصف الاول الابتدائي الازهري 2023