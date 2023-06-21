موعد صرف رواتب تكافل وكرامة وحقيقة الزيادة بمناسبة عيد الاضحي 2023

ينتظر الكثير من المواطنين التعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يونيو 2023، فانه لم يتبقي سواء ايام قليلة على عيد الاضحي ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف رواتب تكافل وكرامة قبل عيد الاضحي 2023.

موعد معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023

صرحت وزارة التضامن عن انه يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023 قبل عيد الاضحي وذلك للعمل على مساعدة المواظن في شراء مستلزمات العيد والاحتياجات ويمكننا الاستعلام عن الموعد من خلال رابط موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

تم التصريح من قبل الرئيس السيسي عن قيمة معاش التكافل ومنها.

تقدر قيمة معاش تكافل وكرامة للمواطن تصل لمبلغ 625 بدلًا من 500 جنيه.

قيمة معاش تكافل وكرامة للمسنين فقد وصل 562.5 بدلًا من 450 جنيه.

يصل معاش تكافل وكرامة لذوي الهمم فقد وصل 562.5 بدلًا من 450 جنيه.

قيمة معاش تكافل وكرامة للأيتام فقد وصل إلى437.5 بدلًا من 350 جنيه.

ما هي اهم الأوراق التي لابد من تقديمها من قبل المواطن الراغب في الاشتراك في المعاش

هناك عدد من الاوراق التي تقديمها عند التقديم ومنها.