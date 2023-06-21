يعتبر من ضمن اكثر الموضوعات بحثًا من قبل التلاميذ في جميع المراحل التعليميه بالاردن فقد تم الاعلان عن انتهاء الامتحانات خلال الفترة السابقة واعلنت الوزارة انه يمكننا الاستعلام عن النتائج من خلال منصة اوبن أيمس والتي تم إنشائها من قبل الوزارة لتسهيل تعرف التلاميذ على النتائج خلال الساعات القليله المقبله ومن خلال هذا المقال سنتعرف على رابط emis.moe.gov.jo اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2023 جميع المراحل.

منصه open ايمس

هي من ضمن المنصات الالكترونيه التي تم القيام بها من قبل الوزارة وتمكننا من معرفه نتائج التلاميذ في الاردن في جميع الصفوف سواء التمهيدي او المتوسط او التوجيهي ويمكنك الاستعلام عن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الاختبارات الخاصه به.

رابط emis.moe.gov.jo اوبن ايمس علامات الطلاب

حيث انه يمكننا الاستعلام عن نتائج الطلاب خلال تسجيل الدخول إلىمنصة أوبن ايمس والتي تعمل على تسهيل تعرف التلاميذ بالدرجات التي حصلت عليها كما انه تم الانتهاء من الاختبارات دون اي مشاكل وتم الاعلان عن ان النتائج سوف تعلن عبر المنصة خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء الوزارة من اعمال التصحيح وتجميع الدرجات ومراجعتها وبعدها يتم الحصول عليها من خلال المنصة واعلنت الوزارة انه حالة صعوبة في التعرف على النتيجة يمكن للتلميذ الانتظار والتسجيل في وقت لاحق.

الاستعلام عن علامات الطلاب عبر منصة اوبن أمس 1444

يمكننا الاستعلام عن علامات الطلاب من خلال الدخول على منصة اوبن ايمس ويتم من خلال الخطوات الاتية ومنها.