اجمل ادعية العشر من ذي الحجة 2023 رددها الان تصب عليك الارزاق ويأتيك الفرج

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة..تزامنًا مع بداية شهر ذى الحجة، وبداية أعظم أيام الله، يكثر المسلمون من الدعاء والتكبير تقربًا إلى الله فى هذه الأيم المباركة، لذلك زاد البحث على أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة، لرغبة المسلمين فى الوصول إلى أفضل صيغ الدعاء المستجاب.

أدعية العشر الأوائل من ذى الحجة.

– هناك الكثير من صيغ الأدعية الموجودة فى السنة النبوية، ومنها الأدعية الجامعة، التى يمكن للمسلم ترديدها ضمن أدعية العشر الأوائل من ذى الحجة، ومنها دعاء.. اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ محمد، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ محمد، وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.

فضل أدعية العشر الأوائل من ذى الحجة.

أدعية العشر الأوائل من ذى الحجة من الأدعية المستجابة بإذن الله، لأن معظم المسلمين يصومون هذه الأيام، فهى أفضل أيام الله، وبينها يوم عرفة الذى يغفر الله فيه للمسلمين، ومن الأدعية التى يمكن التقرب إلى الله بها ضمن أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة قول:اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة المأثورة من القرآن والسنة النبوية

توجد أدعية مأثورة يمكن للمسلم الدعاء بها ضمن أدعية العشر الأوائل من ذى الحجة ومنها قول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام، “اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.