لينك فحص علامات الطلاب الاردن 2023 علي منصة اوبن ايمس emis.moe.gov.jo

تعد منصة اوبن ايمس هي من ضمن ما قامت بها الوزارة للعمل على تحسين وتطوير التعليم والتي تعد من ضمن ما تقجدم بعض من الخدمات الالكترونية وانها تابعة للوزارة وتسهل التعرف على الدرجات بسهولة ومن خلال مقالنا سنتعرف على علامات الطلاب الاردن التي سوف تعلن علي منصة اوبن ايمس الاردنية كما اعلنت الوزارة بالاونة الاخيرة.

علامات الطلاب الاردن 2023 علي منصة اوبن ايمس

تم انشاء هذه المتصة بعد تفاشي مرض الكورونا خلال السنوات الماضية وانها تعمل على حماية التلاميذ الطلاب والمدرسين غير انها تستخدم من قبل اولياء الامور لمتابعة درجات ابنائهم وذلك من خلال التسجيل عبر المنصة.

علامات الطلاب الاردن 2023 علي منصة اوبن ايمس emis.moe.gov.jo

يمكننا تسجيل الدخول للمنصة من خلال الاتي وهو.

الدخول الي الموقع الرسمي للمنصة.

كتابة الرقم الخاص بك واسم الطالب.

الذهاب إلى ملف الطالب التعريفي.

اضغط على اكاديميون.

ثم حدد التاريخ المطلوب.

الضغط علي استعلام عن النتائج.

ويمكن لجميع الطلاب الان القيام بفحص النتائج من خلال الخطوات المتوفرة بالاعلي ونتابع مع حضراتكم من خلال ذلك المقال كافة التفاصيل.

مميزات منصة اوبن ايمس

تتميز المنصة بعدد من المميزات والتي من بينها الاتي.

تساعد المنصة على ان تقوم بالتواصل بين المدارس والمعلم.

تعمل على سهولة التعرف على العلامات التي حصل عليها التلاميذ بالاختبارات.

تمتاز بانها تعمل على تسهيل سير العملية من خلال الاستعانة ببعض من الخدمات والوسائل الحديثة والتقنيات.

تعمل المنصة على توفير عدد من الخدمات ومنها للتلاميذ واولياء الامور والمدرسين.

حيث انها تعمل على مساعدة الطلاب الذي لم يحالفهم الحظ بالذهاب للمدرسة بالتعرف على دروسهم بسهولة.

تساعد في التعرف على نتائج الاختبارات النهائية لكافة المراحل التعلمية.

وحتي الان لم تعلن الوزارة عن نتائج الطلاب وجاري العمل علي توفيرها بالساعات القادمة فور الانتهاء من رفع النتائج علي موقع اوبن ايمسز