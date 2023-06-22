هُنا نتيجتك..الان رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني

رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني، تتصدر نتيجة الدبلومات الفنية الترند الأول علي مؤشرات البحث في جوجل خلال هذه الفترة نتيجة البحث المتواصل من أبنائنا الطلاب لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، والتي من المقرر إعلانها في مطلع شهر يوليو المقبل عبر الموقع الرسمي للوزارة فور إعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي تخصصات الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية نظام 3 و5 سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 في جميع التخصصات وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك فور الإنتهاء من أعمال التصحيح لإجابات الطلاب في الكنترولات وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 20231

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية أو من خلال الرابط ( هنـــــــــــــــــا ).

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3- تحديد محافظة الإقامة.

4- تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري،….).

5- كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

6- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعلمية.

7- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

8- الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وكان قد أدي يقرب من 760 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية يوم 20 مايو الماضى 2023 وسط حراسات امنية مشددة في جميع المحافظات، وقد أدوا الإمتحانات العملية و المعملية في مختلف التخصصات زراعي، وصناعي، و فندقي، وتجاري، وذلك وفقًا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، فور إعتماد النتيجة النهائية من معالي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.