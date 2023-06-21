خبر بمليون جنيه.. طريقة الحصول على معاش شهري لو انت مش موظف

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معاش تعويض البطالة
تعويض البطالة، في إطار قانون التأمينات والمعاشات للموظفين المؤمن عليهم، يتعين على الفرد القيام بتقديم طلب للحصول على إعانة من البطالة وفقًا للشروط التالية، سواء بانتهاء خدمته أو عقده العمل، وذلك حسب الظروف المحددة في القانون ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن إعانة البطالة وشروط استحقاقها.
موعد صرف تعويض البطالة
يحق للأفراد الذين يعملون في القطاع العام والقطاع الخاص الحصول على تعويض عن فترة البطالة بدءًا من اليوم الثامن بعد انتهاء خدمتهم أو انتهاء عقدهم، وذلك وفقًا للتعليمات الحصرية المتبعة.
يتم صرف التعويض حتى اليوم الذي يبدأ فيه الشخص الذي لديه حق التعويض بالعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا، اعتمادًا على أيهما يأتي أولاً، وفي حالة تكرار البطالة للمرة الأولى وتجاوز مدة الاشتراك في هذا النظام لأكثر من 36 شهرًا، يتم تمديد فترة التعويض إلى 28 أسبوعًا.
قيمة إعانة البطالة
يتم تقدير قيمة تعويض البطالة للفترة التي يتعطل فيها الشخص وفقًا للنسب التالية من أجر الاشتراك الأخير:
- 75٪ للأسابيع الأربعة الأولى.
- 65% للأسابيع الثانية الأربعة.
- 55٪ للأسابيع الثالثة الأربعة.
- 45٪ الأسابيع المتبقية.
شروط استحقاق تعويض البطالة
توجد شروط محددة لاستحقاق تعويض البطالة وتشمل ما يلي:
- يجب ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من العمل أو تعتبر حالات انقطاع عن العمل.
- لا ينبغي أن تكون خدمته قد انتهت بسبب حكم نهائي بجناية أو جنحة خطيرة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بسبب التزوير في الهوية أو تقديم شهادات أو وثائق مزورة.
- يجب أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في نظام التأمين هذا لمدة لا تقل عن سنة، بما في ذلك الستة أشهر السابقة لفترة البطالة.
- يجب أن يتم تسجيل اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين في مكتب القوى العاملة المختص، ويجب عليه حضور المواعيد التي يتم تحديدها من قبل وزير القوى العاملة.
- تتمثل نسبة التعويض للبطالة في 40٪ من أجر الاشتراك الأخير في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب المشمولة بالمادة 90 من القانون.