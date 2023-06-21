خبر بمليون جنيه.. طريقة الحصول على معاش شهري لو انت مش موظف

تعويض البطالة، في إطار قانون التأمينات والمعاشات للموظفين المؤمن عليهم، يتعين على الفرد القيام بتقديم طلب للحصول على إعانة من البطالة وفقًا للشروط التالية، سواء بانتهاء خدمته أو عقده العمل، وذلك حسب الظروف المحددة في القانون ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن إعانة البطالة وشروط استحقاقها.

موعد صرف تعويض البطالة

يحق للأفراد الذين يعملون في القطاع العام والقطاع الخاص الحصول على تعويض عن فترة البطالة بدءًا من اليوم الثامن بعد انتهاء خدمتهم أو انتهاء عقدهم، وذلك وفقًا للتعليمات الحصرية المتبعة.

يتم صرف التعويض حتى اليوم الذي يبدأ فيه الشخص الذي لديه حق التعويض بالعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا، اعتمادًا على أيهما يأتي أولاً، وفي حالة تكرار البطالة للمرة الأولى وتجاوز مدة الاشتراك في هذا النظام لأكثر من 36 شهرًا، يتم تمديد فترة التعويض إلى 28 أسبوعًا.

قيمة إعانة البطالة

يتم تقدير قيمة تعويض البطالة للفترة التي يتعطل فيها الشخص وفقًا للنسب التالية من أجر الاشتراك الأخير:

75٪ للأسابيع الأربعة الأولى.

65% للأسابيع الثانية الأربعة.

55٪ للأسابيع الثالثة الأربعة.

45٪ الأسابيع المتبقية.

شروط استحقاق تعويض البطالة

توجد شروط محددة لاستحقاق تعويض البطالة وتشمل ما يلي: