“بالتاريخ والوقت” موعد عيد الاضحى في الوطن العربي (مصر والإمارات وقطر والسعودية) 2023

اقترب عيد الأضحى المبارك للعام 1444، ولذا نجد المسلمين والمسلمات من شتى بقاع الأرض يتساءلون عن موعد عيد الاضحى في الوطن العربي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى عيد الأضحى المبارك 1444 ومتى وقفة عيد الأضحى، فضلًا تابعونا لنوضح لكم الأمر بالتفصيل، فتابعونا.

موعد عيد الاضحى في الوطن العربي

أعلنت غالبية الدول العربية عن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث مقرر أن يكون يوم العيد يوم الأربعاء، حيث العاشر من شهر ذو الحجة من عام 1444 والذي يوافق يوم الثامن والعشرين من يونيو لعام 2023، حيث غالبية الدول يكون بها العيد في هذا الموعد، بينما بعض الدول مثل دولة المغرب محتمل أن يكون بها عيد الأضحى المبارك يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر يونيو، ولكن أغلب الدول حتى الآن هو يوم الأربعاء يوم 28 يونيو 2023.

متى وقفة عيد الأضحى 1444؟

وضحنا لكم متى موعد عيد الاضحى في الوطن العربي، حيث سيكون العيد في غالبية الدول يوم الأربعاء يوم 28 لشهر يونيو لعام 2023، وعلى أساس ذلك مقرر أن تكون وقفة العيد قبله بيوم، حيث يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2023، حيث باقي على الوقفة من الآن ست أيام، بينما باقي عن عيد الأضحى سبعة أيام، أي أسبوع من الآن.

مع العلم أن بعض الإجازات لعيد الأضحى في بعض الدول خمسة أيام ودول أخرى ست أيام، فعلي حسب ما تُحدده الدولة يكون إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1444.