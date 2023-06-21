“التعليم المصري” تأجيل عودة طلاب الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى أسبوع أخر 2023

يريد أن يعرف موعد عودة طلاب الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى لتأدية امتحاناتهم، حيث أن طلبة وطالبات الثانوية العامة قد بدأوا امتحاناتهم في اليوم الثاني عشر من يونيو الجاري 2023م، وسوف يقوموا باستكمال تلك الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فمن الجدير بالذكر أن عيد الأضحى المبارك سيكون في اليوم الموافق من 28 يونيو 2023م، وبذلك ستكون الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة لا زالت مستمرة، لهذا فسوف يستكمل الكلاب امتحاناتهم بعد العيد، وفيما يلي سوف نتعرف على الموعد الذي سيتم فيه استكمال الامتحانات.

عودة طلاب الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى

فيما يخص عودة طلاب الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى ، فسوف يعود الطلبة والطالبات بتأدية امتحاناتهم بعد عيد الأضحى المبارك 2023م، في اليوم الموافق من 2 يوليو 2023م، حيث أن جميع الطلبة والطالبات يوف يقوموا بتأدية امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، زكياك امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، كذلك أن وزارة التربية والتعليم قالت إن ليس هناك أي نية لتأجيل هذا الامتحان بعد عيد الأضحى المبارك 2023م، وسوف يكون الامتحان في موعده.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

من المعروف أن النماذج الاسترشادية الخاصة بالثانوية العامة التي تم إرفاقها من قبل وزارة التربية والتعليم تكون مهمة للغاية، حيث أنها سوف تكون مشتملة على أهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان النهائي، كذلك أنه من الممكن لجميع الطلبة والطالبات أن يقوموا بالتدريب على نظام الأسئلة وشكل الورقة الامتحانية من خلال تلك النماذج التي أرفقتها الوزارة.