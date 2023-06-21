“ظهرت الأن على موقع اليوم السابع” نتيجة دبلوم صنايع 5 سنين بالاسم ورقم الجلوس 2023

يقوم طلاب دبلوم صنايع خمس سنوات بالبحث عن النتيجة، وهذا بعد أن قام النائب الخاص بوزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد بالإعلان أن النتيجة سيتم ظهورها عندما تنتهي مرحلة التصحيح التي لأن مستمرة، وأوضح أنه عند القيام باعتماد النتيجة سوف يتم توضيح ذلك في إعلان بشكل رسمي، كما أن النتائج سوف تُعلن لكافة التخصصات الخاصة بالدبلوم والتي تكون صناعي وكذلك زراعي بالإضافة إلى الدبلوم التجارى وأيضاً الفندقي.

نتيجة دبلوم صنايع 5 سنين

طلاب دبلوم صنايع في بحث مستمر للوصول إلى النتيجة التي كن المحدد أن تُعلن عنها الوزارة في الشهر القادم، وتزايد البحث لأجل معرفة إمكانية الاستعلام عنها ومعرفة المعلومات التي تُعلنها الوزارة بشأن النتيجة الخاصة بالقسم دبلوم صنايع 2023 بعد امتحانات الدور الأول.

الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 5 سنين

بعد تصريح الوزارة بأمر الموقع الذي عملت على إنشائه للحصول عن طريق الدخول إليه أون لاين على النتيجة وعن طريق أيضاً خطوات الوزارة وضعتها حتى يكون من السهل على الطالب الدخول للموقع لعملية الاستعلام الالكتروني، وجاءت خطوات الاستعلام التي وضعتها الوزارة كالتالي: