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رسائل عيدكم مبارك للأحباب والاقارب .. مسجات عيد الاضحي 1444
يتم الاحتفال من قبل المسلمين وتبادل التهاني والرسائل للاقارب والاصدقاء ويمكن ارسال بعض من الرسائل الجميلة التي تشعر البعض بالبهجة والسرور والحب خلال ايام عيد الاضحي ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسجات عيد الاضحي 1444.
مسجات عيد الاضحي 1444
هناك عدد من رسائل عيد الاضحى التي تعمل على الاحتفال ويبادلها الأصدقاء والأحباب ومنها.
- الليلة عيد اللهم اجعلنا سعداء و كل عام وأنتم بألف خير.
- تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وأسعدكم بالعيد وادخل علينا الفرحة.
- تهاني الورود والريحان واقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد.
- أحب أن اكون أول شخص يهنئكم بمناسبة العيد عيدكم سعيد.
- بمناسبة حلول عيد الاضحى ارسل لكم باقة ورد معطرة بنسائم الحب والود والتقدير والرزق.
- كل عيد وانتم وسعداء كل عيد وانت ذاكرين لله وادعو ان يتقبل الاعمال.
عبارات التهنئة بعيد الاضحى
يمكن للجميع ارسال اجمل الرسائل والعبارات لأصدقائهم وأحبابهم ومنها.
- أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور ونقول لكم عيد اضحي سعيد.
- عيد الاضحى السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وتقبل منكم العمل الصالح وأسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.
- تطيب الأيام بقدوم عيد الاضحى اللهم اجعلنا من السعداء.
- ارسل لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية.
- نعزي و نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.
- يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الاضحى المبارك واتمني لكم ولنا الصحة والعمر.