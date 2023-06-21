“من هنا” صور شيماء سيف بعد فقدان وزنها بسبب إصابتها مرض مناعي!!! تعرف على الحقائق والتفاصيل

انتشرت عدد من الصورة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث فقدت وزنها بها بطريقة غير طبيعية، حيث تقريبًا خسرت نصف وزنها، وهذا ما جعل الكثيرون يبحثون عن صور شيماء سيف بعد فقدان وزنها، بل ويتساءلون عن النظام التي قامت باتباعه للوصول إلى هذا الوزن، وفي تقرير اليوم نرفق لكم بعضًا من صورها ونوضح لكم كيف خسرت وزنها بهذا الشكل.

صور شيماء سيف بعد فقدان وزنها

انتشرت عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه صور للفنانة شيماء سيف، والتي فيها فقدت وزنها بشكل كبير غير طبيعي، وللأسف هي مجرد صور على برامج الذكاء الاصطناعي لا صحة لها، حيث ليست صورًا حقيقة بل هي صور تم إعادة تشكيلها من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، ولم تفقد وزنها، حيث رغم أنها تقوم في الوقت الحالي بالسير على نظام غذائي مناسب من أجل فقدان وزنها، ولكن للوقت الحالي لم تصل لفقدان كل هذا الوزن، وأتت صورها كالتالي:

حقيقة إصابة الفنانة شيماء سيف بمرض مناعي

وضحنا لكم صور شيماء سيف بعد فقدان وزنها، وللعلم أن هذه الصور ببرنامج الذكاء الاصطناعي، وأن الفنانة لم يتم إصابتها بمرض مناعي أدى غلى خسارة وزنها وإنما صورًا لا صحة لها، حيث بمجرد انتشار صورًا لها وهي فاقدة للوزن اعتقد البعض أنها أُصيبت بمرض مناعي أفقدها وزنها، ولكنه تبين أن هذه الصور غير صحيحة وبالبرامج ولا يوجد أي مرض مناعي أو حتى لم تخسر الفنانة وزنها لهذا الحد، حيث تقريبًا خسارة الوزن وصلت لنصف وزنها تقريبًا.