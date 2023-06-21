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اتفرج حالًا على صور شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي وهي رفعية وزي القمر !! مزايا الذكاء الاصطناعي في الصور
انتشرت صور الفنانة شيماء سيف بتقنية حديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه التقنية تساعد على تغيير الملامح، من خلال وضع صورة شخصية لهم ويقوم الذكاء الاصطناعي يغير ملامحها من خلال تصغير العمر والوزن وتنحيف الجسم وهكذا، كما يعمل على تبديل الأماكن الذي يعيش بها الفرد، لذلك بدأ الكثير من الفنانات باستخدام الذكاء الاصطناعي في صورهم ومن بينهم الفنانة شيماء سيف.
صور شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي
قامت الفنانة شيماء سيف بمشاركة ألبوم صور لها وهي نحيفة الجسم عبر خاصية الاستوري وعلى حسابها الشخصي الانستجرام ومن هنا بدأ الجدل يثير وتوقع البعض أنها قامت بالخضوع لعملية جراحية لتنحيف جسمها، لكن تبين أن هذا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي أفقدها الكثير من الوزن مع الاحتفاظ بالملامح الشخصية للوجه فقط.
الذكاء الاصطناعي والنجوم
- قامت الفنانة هنا الزاهد بمشاركة جمهورها عبر حسابها الشخصي الانستقرام بصور لها تشبه رسوم متحركة وكرتون باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
- وفي وقت سابق قامت الفنانة منة شلبي بنشر صورة لها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وظهرت من احدى أفلام ديزني الكرتونية وهي كانت ترتدي فستان أبيض.
- كما قام الفنان محمد ممدوح بمشاركة صورة له من إحدى أفلام ديزني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
- وغيرهم الكثير من النجوم التي قامت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل الفنانة بشرى، والفنان محمد الشرنوبى قام بنشر صورة لها مغير لون عينه، والفنانة أحلام قامت أيضا بنشر صور لها عبر حسابها الشخصي انستجرام معلقة عليها” في حياتي كتاب فنيا أحب متابعتي”.
- والفنان دياب قام بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي انستقرام اكتفي بتعليق هاشتاج lensa