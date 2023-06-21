اتفرج حالًا على صور شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي وهي رفعية وزي القمر !! مزايا الذكاء الاصطناعي في الصور

انتشرت صور الفنانة شيماء سيف بتقنية حديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه التقنية تساعد على تغيير الملامح، من خلال وضع صورة شخصية لهم ويقوم الذكاء الاصطناعي يغير ملامحها من خلال تصغير العمر والوزن وتنحيف الجسم وهكذا، كما يعمل على تبديل الأماكن الذي يعيش بها الفرد، لذلك بدأ الكثير من الفنانات باستخدام الذكاء الاصطناعي في صورهم ومن بينهم الفنانة شيماء سيف.

صور شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي

قامت الفنانة شيماء سيف بمشاركة ألبوم صور لها وهي نحيفة الجسم عبر خاصية الاستوري وعلى حسابها الشخصي الانستجرام ومن هنا بدأ الجدل يثير وتوقع البعض أنها قامت بالخضوع لعملية جراحية لتنحيف جسمها، لكن تبين أن هذا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي أفقدها الكثير من الوزن مع الاحتفاظ بالملامح الشخصية للوجه فقط.

الذكاء الاصطناعي والنجوم