بعد ما فقدت أكثر من نصف وزنها!! تعرف على حقيقة أصابه شيماء سيف بمرض مناعي 2023

بعد انتشار عدد من الصور للفنانة المعروفة شيماء سيف وهي فاقدة لوزنها بشكل كبير، تساءل المتابعين عن حقيقة أصابه شيماء سيف بمرض مناعي، حيث بعد خسارة الوزن بهذه الطريقة فهذا يعني أنها تعرضت إلى مرض ما أو قامت بإجراء عملية جراحية أو غير ذلك، فدعونا نوضح لكم صور الفنانة وما هو السبب الحقيقي وراء فقدانها لهذا الوزن الكبير.

حقيقة أصابه شيماء سيف بمرض مناعي

لم تتعرض الفنانة شيماء سيف إلى الإصابة بأي مرض مناعي، حيث هذه الصور المنتشرة لها غير حقيقة، حيث لم تتعرض الفنانة إلى مرض ما أو لم تقوم بإتباع نظام دايت كيتو أو غير ذلك من الأنظمة، وإنما هي صورة منشورة لها تم عملها من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي، إذن الفنانة بخير بفضل الله وتتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما يتم تداوله حول إصابتها بأي مرض مناعي.

صور الفنانة شيماء سيف

الصور التي نشرها للفنانة شيماء سيف هي مجرد صور لها من خلال البرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث تلك الصور لا صحة ولم تنزل وتخسر كل هذا الوزن كما يدعي البعض، بل صورًا لها، وكان بداية هذه الصور هي نشر صور لها من خلال موقعها الرسمي على انستجرام، حيث صور نشرتها على صفحتها وقالت عليها شاهد شيماء قبل الحذف.

بل وضحكت بشكل كبير على هذه الصور والتي اعتقدت الجماهير أن هذه الصور حقيقية وأن الفنانة بالفعل وصلت إلى هذا الوزن المثالي بعد فقدانها لوزن كبير يصل إلى 50 كيلو وأكثر.