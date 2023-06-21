نزل حالًا على موبايلك!! صور حل امتحان الكيمياء للشعبة العلمي عبر قنوات تليجرام 2023

من المفترض أن يمتحن طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية مادة الكيمياء يوم الأحد المقبل، حيث الخامس والعشرين من شهر يونيو من عام 2023، ونجد البعض يبحث من الآن عن صور حل امتحان الكيمياء للشعبة العلمي، وذلك على اعتقاد أن الامتحان تم تسريبه ويبحث الطلاب عن حله، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم حقيقة الأمر وهل تم تسريب الامتحان أم لا، فضلًا تابعونا.

صور حل امتحان الكيمياء للشعبة العلمي

بالقرب من امتحان الكيمياء للثانوية العامة للعام 2023 انتشرت بعض الأخبار بأنه تم تسريب امتحان الكيمياء للطلبة والطالبات، بل وبالفعل بدء الطلاب بالبحث عن صور حل هذا الامتحان، وللأسف لم يتم تسريب الامتحان، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات مشددة من أجل الحفاظ على الامتحانات، بل وعدم تسريبها، بل وعدم فتح الامتحانات قبل بداية اللجنة نهائيًا، لهذا عليكم الاجتهاد جيدًا ومذاكرة دروسكم بشكل جيد حتى تتحصلوا على أعلى الدرجات.

امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2023

وضحنا لكم أنه لا يوجد تسريب لامتحان الكيمياء ولهذا لا يوجد من الأساس صور حل امتحان الكيمياء للشعبة العلمي، وبالنسبة لامتحان الكيمياء هذا العام فمن المقرر أن يكون الامتحان في الموعد التالي:

يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري من عام 2023.

حيث سيكون الامتحان للشعبة العلمية لشعبة الرياضيات وعلمي العلوم، وفي نفس اليوم يكون امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، وهذا الاختبار هو الامتحان الأخير قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ثم يمتحن الطلاب الامتحان ما بعده يوم الأحد الثاني من يوليو.