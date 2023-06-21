معرفة نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية قريبا عموم المحافظات بابل الكرخ الناصرية

أصبحت نتائج الثالث متوسط في العراق للدور الأول من عام 2023 متاحة حاليًا عبر منصة فريدة تابعة لوزارة التربية والتعليم في العراق، لاحظنا زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن هذه النتائج عبر الإنترنت، حيث يطمح الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على معلومات حول نتائج امتحاناتهم. كما أعلنت وزارة التعليم العراقية بشكل رسمي أن النتائج ستتم الإعلان عنها فور الانتهاء من مراجعتها وتصحيح الاختبارات.

نتائج الثالث متوسط

أفصحت وزارة التربية العراقية عن تفاصيل هامة بشأن إعلان نتائج الثالث متوسط للعام 2023 الدور الأول، وأكدت الوزارة أنه سيتم الكشف عن هذه النتائج بمجرد الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ومراجعتها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة التابعة للوزارة، ستوفر هذه المنصة للطلاب إمكانية الاطلاع على نتائجهم بكل يسر وسهولة، حيث سيتمكنون من استخدام أرقام جلوسهم للوصول إلى نتائجهم بدقة وفاعلية.

استخراج نتائج الثالث متوسط عبر نتائجنا

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط يمكنكم اتباع فقط الخطوات اللازمة التالية:

ادخل إلى المنصة الخاصة بالنتائج عبر الموقع الإلكتروني المخصص وقم بتسجيل الدخول. عند الصفحة الرئيسية للمنصة، ابحث عن قسم “نتائج الصف الثالث المتوسط” وقم بالنقر عليه. ستظهر لك أيقونة “النتائج الدراسية”، قم بالنقر عليها. ستجد خيارات مختلفة، حدد “نتائج الدور الأول”. بمجرد دخولك إلى صفحة نتائج الدور الأول، سيُطلب منك إدخال رقم جلوسك. قم بملء جميع المعلومات الشخصية المطلوبة على المنصة وتأكد من صحتها. بعد استكمال المعلومات، انقر على أيقونة الاستعلام، وستظهر النتيجة لك فوراً.

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوات هي الإجراءات الرسمية المقدمة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط، وتهدف إلى ضمان دقة وسرية البيانات الشخصية.