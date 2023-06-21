نتائج نظام نور| رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الطلاب 1444 برقم الهوية .. noorresults.moe.gov.sa | كيف اعرف نتيجتي؟

يتوقع أن تعلن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نتائج نظام نور للترم الثالث عبر نظام “نور” خلال الساعات القادمة في عدة إدارات تعليمية. تأتي هذه الخطوة في سياق اقتراب موسم الحج للعام الحالي. أكمل طلاب وطالبات المملكة اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الثالث في بعض الإدارات التعليمية في يوم الاثنين، الموافق 12 يونيو 2023، أي 23 ذو القعدة 1444. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة نتائج الطلاب بعد انتهاء الدوام في ذلك اليوم.

طريقة استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور

تطورات حصرية حول إعلان نتائج نظام نور من قِبل وزارة التعليم السعودية للعام 1444، تم تفعيل رابط نظام نور، وتهدف الوزارة إلى تيسير عملية الحصول على نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الثانوية. يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور وقم بفتح صفحة تسجيل الدخول.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك والرمز السري المرتبط بحسابك.

قم بإجراء عملية التحقق المرئي كما هو مطلوب لتأكيد هويتك.

إذا كنت تستخدم حساب ولي الأمر، قم بتحديد اسم الطالب الذي ترغب في الاطلاع على نتائجه.

في النهاية، انقر على الخيار “نتائج الطلاب” واحصل على طباعة مفصلة للنتيجة.

طريقة استخراج نتائج نظام نور واستخراج الشهادة

للحصول على الشهادة، يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية بدءًا من زيارة نظام نور المخصص لهذا الغرض: