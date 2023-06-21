ساعات قليلة وتفضلنا على الاعلان عن النتائج فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم عن لم يتم الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات للطلاب، وانه سوف يتم التعرف على موعد النتيجة قبل حلول عيد الاضحي المبارك، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موقع بوابة التعليم الفني لإستخراج نتائج الدبلومات الفنية بالاسم 2023 نذاكر دوت نت.

نتائج الدبلومات الفنية بالاسم 2023

يمكننا معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2023 ويتم التعرف على نتيجة الإمتحانات التحريرية بعد ان يتم الانتهاء من عمليات التصحيح في جميع الكنترولات ويسهل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال الدخول على موقع الوزارة.

اكدت بعض من المصادر في الوزارة انه سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول لعام 2023 بنظام الثلاث والخمس سنوات اعتبارًا من بداية شهر يوليو او يمكن ان تظهر بنهاية شهر يونيو وذلك وفقا لموعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات من خلال كتابة رقم الجلوي في موقع الوزارة.

بوابة التعليم الفني 2023

يتم تفعيل هذا الموقع بعد ان يتم الاعتماد على النتائج من الوزير وسيتم الانتهاء من عمليات التصحيح خلال ايام قليلة وحيث تمت الامتحانات دون شكاوى من قبل طلبة الدبلومات الفنية في الثامن من يونيو 2023.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2023