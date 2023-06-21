“أدخل حالًا” عبر رابط التعليم المتوسط لنتائج الطلاب والحصول على النتيجة 2023

رابط التعليم المتوسط لنتائج الطلاب يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالتعليم المتوسط للطلاب في الجزائر كما يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة التعليم المتوسط في الجزائر للاطمئنان على مستقبل أولادهم.

رابط التعليم المتوسط لنتائج الطلاب

يوجد رابط خاص بنتائج شهادة التعليم المتوسط يمكن الدخول إليه للاستعلام عن النتيجة وهذا الرابط هو:

يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بنتائج شهادة التعليم المتوسط وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي https://www.ency-education.com/moyenne.html

سوف تظهر القائمة الرئيسية وبها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالطالب بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لهم.

قم بعد ذلك بكتابة رمز التحقق المرئي وتحقق بعد ذلك أنك قمت بإدخاله بشكل صحيح.

قم في النهاية بالضغط على كلمة عرض نتيجة البيام 2023 من أجل ظهور الدرجات التي تخص كل مادة من مواد التعليم المتوسط

متى موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة التعليم المتوسط في الجزائر والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي: