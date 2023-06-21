“أكثر من 100 مكان مخصص للذبح على السنة النوبية” تعرف على اماكن ذبح الاضاحي في مصر 2023

بالتزامن من اقتراب دخول عيد الاضحى المبارك، يفصلنا ثمانية أيام فقط من قدوم العيد، لذلك يشغل أذهان الكثير من الأشخاص ذبح الأضحية لذلك قررت محافظة القاهرة والجيزة عن فتح جميع المجازر لإتمام عملية ذبح الأضاحي، ومن هنا بدأت عملية البحث أكثر عن اماكن ذبح الاضاحي في مصر، لذا دعونا نتعرف فيما يلي على أماكن المجازر في القاهرة والجيزة وما هي ساعات العمل تابعونا.

اماكن ذبح الاضاحي في مصر

تحرص محافظة القاهرة على التأكد من سلامة المواطنين وجودة اللحوم لذلك قررت بمنع ذبح الأضاحي في الشارع يجب أن يكون في المجازر تحت إشراف طبيب بيطري، ومشرفين لكي يتم على ما يرام وتتمثل أماكن المجازر فيما يلي:

مجزر البساتين.

مجزري جيركو.

مجزر السلام.

مجزر حلوان.

مجزر طرة.

مجزر الممتاز.

وغيرهم الكثير من المجازر المتواجدة في محافظة الجيزة والقاهرة.

ما هي ساعات عمل المجازر في عيد الأضحي؟