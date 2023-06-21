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مجموعة رسائل تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء والأقارب 2023 | عبارات تهنئة جديدة
ينتظر المسلمين فرحة عظيمة جداً في الأيام المقبلة وهو عيد الأضحى المبارك حيث ينتظرون قي حالة من الفرح والشوق، لكي يقومون بتأدية صلاة العيد ويتبادلون فيه أحلى التهاني ويزور م الأهل والأقارب، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال رسائل تهنئة عيد الأضحى، تابعونا.
رسائل تهنئة عيد الأضحى
بعد عبارات التهنئة الأصحاب والأقارب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إليكم أيها:
- بكل الحب والسعادة أهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير.
- أرسل لكم خالص تحياتي لكم أهنئكم بهذا العيد، جعله الله عيد فرح وسعادة عليكم يا أحبائي وأقاربي الأوفياء.
- أسأل الله أن يرزقكم في هذا العيد سعادة لا توصف وفرح وسرور فهو عيد المسلمين، سألين المولى أن يرزقكم من فضله وكرمه.
- إلى أعز الأصدقاء كل عام وانتم بخير بحلول عيد الأضحى المبارك إعادة الله عليكم بالصحة والعافية ورزقكم حسن الخاتمة وانعم عليكم بنعمه التي لا تحصي.
- كل عام وانتم بخير أيها الأحباب أتمنى لكم من الله أن يعود عليكم العيد بكل خير وسلام.
رسائل تهنئة عيد الأضحى للأهل والأصدقاء
عبارات تهنئة رائعة لجميع الأقارب بمناسبة عيد الأضحى المبارك إعادة الله علينا باليمن والبركات وهي كالتالي:
- إلى كل أهلي وأقاربي كل عام وانتم في خير وسعادة بقدوم هذا العيد المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركات.
- بكل الحب والاحترام أهنئ كل الجيران بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بكل الصحة والعافية، وأدمة علينا بالخير واليمن.
- كل عام وكل الجيران بخير وسعادة أسأل الله في هذا العيد أن يرفع درجاتكم ويرزقكم الجنة وأن يبعد عنكم هذا النار.
- جعل الله عيدكم عيد محبة وفرحة وسعادة وكل عام وأنتم إلى الله أقرب داعين الله أن يطبطب على قلوبنا، وأن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا.
- إلى جيراني الأعزاء كل عام وأنتم بخير، أسعد الله أيامكم وتقبل صالح أعمالكم.
- بكل الحب والسعادة أرسل أجمل عبارات التهاني إلى الأهل والأحباب بمجي عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بكل الخير والسعادة.