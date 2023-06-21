“الحكومة المصرية”.. تُعلن عن عدد ايام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023

عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن عدد ايام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وذلك بعد أن أعلن المركز الفلكي للأرصاد عن موعد عيد الأضحى المبارك، بدأ الكثيرون بالبحث عن الإجازة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فدعونا نوضح لكم عدد أيام الإجازة.

عدد ايام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

نفس أيام الإجازة للقطاع العام هي نفسها القطاع الخاص، حيث تمتد الإجازة من يوم الوقفة السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري ومستمرة إلى يوم الثاني لشهر يوليو من عام 2023، حيث تم دمج إجازة عيد الأضحى المبارك مع إجازة الثلاثين من شهر يونيو، وبالتالي وصلت الإجازة إلى ست أيام متواصلة، حيث تبدأ وتنتهي الإجازة في الموعد التالي:

بداية الإجازة يوم الثلاثاء الموافق يوم 26 من شهر يونيو من عام 2023 والذي هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة من عام 1444.

نهاية الإجازة والعودة للدوام من جديد يوم الأحد الموافق يوم الثالث من شهر يوليو من عام 2023، حيث يوافق الرابع عشر من شهر ذي الحجة من عام 1444.

متى إجازة عيد الأضحى المبارك 1444؟

حسب ما وضحه المركز الفلكي للأرصاد الجوية فإن عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو من عام 2023، حيث وقفة عيد الأضحى قبلها بيوم يوم الثلاثاء الموافق يوم السابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2023، حيث باقي على العيد من الآن أسبوع فقط ويأتي عيد الأضحى المبارك.