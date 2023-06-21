“10 أيام إجازة رسمية” عدد ايام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2023

الموظفون والموظفات العاملين في القطاع العام الحكومي يتساءلون في الوقت الحالي عن عدد ايام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2023، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن الإجازة والتي ستكون ست أيام متواصلة، والتي تبدأ من وقفة يوم العيد حتى يوم الثالث من شهر يوليو، فدعونا نوضح لكم متى هذه الإجازة فضلًا تابعونا.

عدد ايام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2023

تم الإعلان بشكل رسمي عن إجازة عيد الأضحى المبارك، وسوف تكون ست أيام للموظفين والموظفات، حيث تبدأ من يوم وقفة عيد الأضحى ومستمرة ليوم الأحد الثالث من شهر يوليو، حيث إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء الوقفة وإلى يوم السبت الثاني من يوليو، ولكن يتم منح الموظفين إجازة الثلاثين من يوليو، لهذا تستمر هذه الإجازة ست أيام وليست خمس أيام فقط.

إذن الإجازة تبدأ من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم الأحد، ثم العودة للدوامات من جديد تكون يوم الاثنين.

متى يأتي عيد الأضحى المبارك 1444؟

وضحنا لكم عدد ايام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2023، وعن موعد قدوم العيد، فمن المفترض أن يأتي العيد يوم الأربعاء والذي يوافق يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو من عام 2023، حيث يوم العاشر من شهر ذو الحجة من عام 1444.

بينما أعلن المركز الفلكي للأرصاد الجوية عن وقفة عيد الأضحى، ومن المقرر أن تأتي الوقفة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2023، حيث يوم التاسع من شهر ذو الحجة من عام 1444.