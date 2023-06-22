خد بالك لتكون منهم.. الغاء صرف السلع والخبز المدعم نهائيًا لهذه الفئات

الغاء صرف السلع والخبز المدعم، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حال تم توثيق أي حالات تزوير في أي بيانات متعلقة بالبطاقات التموينية أثناء استخدام المواطنين لموقع دعم مصر للوصول إلى الخدمات التموينية عبر الإنترنت، سيتم إلغاء البطاقات التموينية للأشخاص المتورطين، وقد أصدرت وزارة التموين قرارًا يحظر صرف الخبز المدعم والسلع التموينية لبعض المستفيدين من الدعم عبر البطاقات التموينية، نظرًا لتوريد الخبز المدعم للبيع.

الغاء صرف السلع والخبز المدعم

انتشرت في بعض المنصات وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات حول الغاء صرف السلع والخبز المدعم بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتبين أن تلك الشائعات عارية من الصحة.

أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعمة وأن الصرف الطبيعي للسلع الغذائية والاستهلاكية مستمر بمقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية، تتمثل آلية النظام في احتساب قيمة 10 قروش لكل رغيف خبز متاح على البطاقة خلال الشهر، ويتم تحويل الأرغفة المتاحة إلى نقاط يمكن استخدامها للحصول على سلع غذائية واستهلاكية في الشهر التالي، وهذه كل التفاصيل المتعلقة بالغاء صرف السلع والخبز المدعم.

صرف الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين

يتم توزيع السلع التموينية بنظام منتظم في بداية كل شهر، حيث يتلقى حاملو بطاقات التموين دعمًا استثنائيًا يتراوح بين 100 و300 جنيه، وذلك حسب عدد الأفراد المسجلين على كل بطاقة تموينية، يتجاوز عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي حوالي 36 مليون مواطن، تتمثل قواعد توزيع السلع التموينية في التالي:

توزيع زجاجات الزيت للمستفيدين على البطاقة التموينية بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.

وتوزيع 2 كيلوجرام من السكر للمستفيدين على البطاقة التموينية بحد أقصى 8 كيلوجرام لكل بطاقة.

كما يتم توزيع 1 كيلوجرام من الأرز للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

و2 كيلوجرام من الأرز للبطاقات التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع عبوة مكرونة بوزن 800 جرام للبطاقات التموينية التي يقل عدد أفرادها عن 4.

وتوزيع 2 عبوة بوزن 800 جرام للبطاقات التموينية التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر.

يحق للمواطنين استلام مستحقاتهم التموينية مرتين في الشهر بحد أقصى من نقاط التوزيع.